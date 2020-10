Grupo B: Shakhtar, Inter y 'Gladbach, a complicar el sueño de la 'Decimocuarta'

Tras dos años lejos de la 'Orejona', en la capital de España ya tienen ganas de reconciliarse con su gran y más especial amor. El Real Madrid vio en casa cómo Liverpool, en 2019, y Bayern, en 2020, levantaban un trofeo que quieren volver a oler, ver y tocar en primera persona.

Para ello, deberán lograr primero el billete a octavos de final. Tras el sorteo celebrado este jueves en Suiza, los blancos conocieron que Shakhtar Donetsk, Inter de Milán y Borussia Mönchengladbach intentarán dar la sorpresa y, al menos, complicarle lo que para los 'merengues' ha sido una tradición infalible: pasar de la primera fase en la Champions League.

La caída ante el City, en una eliminatoria 'interruptus' por el COVID-19, cortó las alas a un equipo que, tras el parón por el COVID-19, soñó con todo y remontó al Barça para proclamarse campeón de la Liga Española.

Sin embargo, los chicos de Zidane no han empezado el curso demasiado afinados, sobre todo en ataque. Suma siete puntos de nueve posibles, pero sus victoria ante el Betis (2-3) y Valladolid (1-0) dejaron más dudas que ilusión en el madridismo, que tuvo que conformarse con una igualada a cero en la primera jornada ante la Real Sociedad.

La primera bola que fue directa al grupo de los 'merengues' fue la del Shakhtar Donetsk. Sin duda, el equipo con menos cartel del bombo 2, aunque la colonia brasileña del fútbol ruso no venderá barata su piel.

Eso sí, el pasado año no vivieron una gran experiencia en la Champions. Los ucranianos cayeron en el Grupo C al quedar terceros con seis puntos, uno más que el Dinamo Zagreb, uno menos que el Atalanta y ocho menos que el City. Sí hicieron mejor papel en la Europa League, donde alcanzaron las semifinales. Allí, el Inter goleó (5-0) a un equipo que seguro dará guerra a los de Zidane, especialmente en casa.

La segunda bola, pese a ser de un bombo 'inferior', provoca más respeto en lo que a nombre, historia y jugadores se refiere. El Inter alejó la posibilidad de que muchos concedieron la etiqueta de grupo fácil al del Madrid. Tras una travesía de varios años alejado de las cotas más altas, el cuadro 'neroazzurro' vuelve a soñar con casi todo. Con Conte en los mandos y la dupla Lukaku-Lautaro Martínez haciendo estragos en ataque, el finalista de la pasada Europa League será un dura piedra en el camino de los blancos.

Además, la vuelta de Achraf a suelo 'merengue' será uno de los atractivos del doble enfrentamiento entre españoles e italianos. Tampoco hay que olvidar que los Benzema, Ramos, Casemiro, Hazard y cía tendrán enfrente a Lautaro Martínez, uno de los objetivos a los que aspiró el Barça y que, finalmente, seguirá en el Giuseppe Meazza.

Por último, el Borussia Mönchengladbach acabó por añadir más nivel al grupo, aunque los alemanes no han comenzado nada bien el curso. Suman un punto de seis posibles en la Bundesliga y su papel no fue tampoco el mejor la pasada campaña en Europa. Cayó en la fase de grupos de la Europa League tras no poder seguir la estela de Istanbul Basaksehir, líder con diez puntos, y Roma, segundo con nueve. Fueron terceros con ocho unidades, tres más que la 'cenicienta' austriaca del Wolfsberger.