Estos son los cruces de cuartos de final de la Europa League 2020-21

Granada-Manchester United.

El sueño del Granada pasa ahora por Old Trafford. A por el más difícil todavía por parte de la 'Cenicienta' de la competición. La pena para el Granada es no poder recibir en el Nuevo Los Cármenes, con público, a tan ilustre rival. Pero... si cayó el Nápoles, ¿por qué no también el Manchester United?

Dinamo de Zagreb-Villarreal.

El 'Submarino Amarillo' se medirá al equipo que ha dado la mayor campanada de octavos. Recordemos que el conjunto croata levantó el 2-0 que el Tottenham Hotspur le endosó en la ida, y apeó a los londinenses con un 'hat trick' de Orsic.

Arsenal-Slavia de Praga.

Para el Arsenal, el rival que todos querían. El Slavia de Praga, pese a su experiencia europea, es el equipo de cuartos que, sobre el papel, parece más asequible. Veremos si no le sale el tiro por la culata a un Arsenal al que por momentos le recorrieron sudores fríos en Londres ante el Olympiacos.

Ajax-Roma.

Y partidazo para cerrar los cuartos. El Ajax, siempre atractivo de ver, pondrá a prueba a la inconsistente Roma de Paulo Fonseca, capaz de lo mejor y lo peor en 90 minutos.

Rutas de semifinales

El ganador del Dinamo-Villarreal se medirá al del Arsenal-Slavia. El ganador de esta semifinal actuará como local en Gdansk.

El ganador del Granada-United se medirá al del Ajax-Roma.

El ganador del Granada-United se medirá al del Ajax-Roma. Y quien gane el Dinamo-Villarreal se medirá al ganador del Arsenal-Slavia. Podría haber, por tanto, final española en Gdansk.

Y por último, el Villarreal de Unai Emery se enfrentará al Dinamo de Zagreb, verdugo del Tottenham Hotspur, al que remontó el 2-0 de la ida en Londres.

Partidazo de cuartos entre dos grandes de Europa. La ida, en Ámsterdam; la vuelta, en la Ciudad Eterna.

Los 'gunners' se medirán al conjunto checo, que eliminó al Rangers escocés en la anterior ronda.

Ya conocemos el primer enfrentamiento de cuartos. El Granada se medirá al Manchester United.

Este sorteo emparejará a los ocho supervivientes en cuartos de final, pero también se determinarán los hipotéticos cruces de semifinales y la gran final, la cual se disputará el 26 de mayo en Gdansk, Polonia.

El sorteo de cuartos de la UEL, en directo: los posibles rivales

Slavia de Praga, Roma, Ajax, Arsenal, Manchester United y Dinamo de Zagreb son los posibles rivales de Villarreal y Granada. Recordemos que también podrían cruzarse entre sí, como 'red devils' y 'gunners'. Este sorteo es puro y no estará condicionado.

El sorteo de cuartos de la UEL, en directo: y así llega el Granada

Los 'nazaríes' se metieron 'de rebote' en la Europa League, ocupando el séptimo puesto de Primera, y gracias al lío por la no disputa de la final de Copa. Ese cupo, como suele ocurrir cuando el campeón ya tiene plaza de competición europea, fue para el séptimo, pero a cambio le tocó jugar tres rondas previas. Se midió el Granada al Teuta Durrës, al Locomotive de Tiflis y al Malmö, imponiéndose a todos ellos. Cayó encuadrado entonces en un grupo con PSV, PAOK y Omonia de Nicosia, y logró la gesta de acabar segundo, solo por detrás de los neerlandeses. En dieciseisavos le tocó el durísimo hueso que es el Nápoles, y le apeó con un 2-0 en Granada y un 2-1 en el Diego Armando Maradona. Y en cuartos fue el Molde noruego quien pagó los platos rotos de un cuadro 'nazarí' que se niega a despertar de su sueño. ¿Hemos dicho que es su temporada debut en Europa? Pues ya está entre los ocho mejores de la Europa League, casi nada.

El sorteo de cuartos de la UEL, en directo: así llega el Villarreal

El 'Submarino Amarillo' comenzó su andadura directamente en la fase de grupos, a la que accedió como quinto clasificado del pasado campeonato de Primera División. Quedó encuadrado con Maccabi Tel Aviv, Sivasspor y Qarabag. Jugó solo cinco de los seis partidos, porque el equipo azerí no pudo presentarse a la sexta jornada a causa de un brote de coronavirus en su plantilla y, al estar todo decidido, se le dio por perdido el encuentro. El Villarreal accedió a dieciseisavos como primero de grupo, y fue emparejado con el Red Bull Salzburgo, al que eliminó con un 0-2 en Austria y un 2-1 en La Cerámica. En octavos ganó 0-2 y 2-0 al Dinamo de Kiev.

El sorteo de cuartos de la UEL, en directo: Villarreal y Granada, la representación española

Solo quedan dos equipos de LaLiga vivos en la Europa League. El Villarreal llega a cuartos tras vapulear por un doble 2-0 al Dinamo de Kiev, mientras que el Granada, la 'Cenicienta' de la competición, la cual lleva disputando desde las rondas previas, apeó en octavos al Molde.

El sorteo de cuartos de la UEL, en directo: turno ahora para la Europa League

Conocidos los emparejamientos de cuartos (y las hipotéticas semifinales y final) de la Champions League, le llega el turno ahora a su hermana menor, una Europa League a la que han llegado los ocho mejores, con sus favoritos y sus aspirantes, como siempre.

Vive con nosotros en directo el sorteo de los cuartos de final de la Europa League 2020-21, los cuales se disputarán los días 8 y 15 del próximo mes de abril.