Southgate confirmó que tuvo coronavirus

Bélgica ganó por 2-0 a Inglaterra. La 'Three Lions' se despidió así de la Liga de las Naciones.

Tras el encuentro, Southgate atendió a los medios. El técnico confirmó que dio positivo en COVID-19. Ya está completamente sano y se siente muy afortunado por ello.

"Tuve coronavirus. Me siento muy afortunado de que no fuera tan serio como a tantas otras personas en el mundo. No es algo que tú elijas", dijo en declaraciones recogidas por 'Goal'.

Todo aquello quedó atrás: Southgate así lo dejó claro. "Todo está bien ahora mismo", finalizó el seleccionador de Inglaterra.