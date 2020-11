Southgate explicó por qué regresa Foden y no Greenwood tras su polémica

La polémica ha acompañado a Phil Foden y Mason Greenwood desde que fueran expulsados de la concentración de Inglaterra en septiembre por llevarse a chicas a su habitación, algo estrictamente prohibido por los protocolos contra el coronavirus.

Sin embargo, Gareth Southgate ha querido ponerle el punto final al asunto, incluso después de llamar al del City y no al del United. No se trató de perdón para uno y no para el otro, según él, sino una cuestión meramente deportiva.

"Foden y Greenwood no son un dúo. Son jugadores individuales con sus propias virtudes y talentos individuales", relató el seleccionador, que agregó: "En primer lugar, mirando el balance posicional del equipo, Phil ha jugado mucho con su club recientemente y Mason ha jugado menos con el United".

"He tenido una buena conversación con Solskjaer sobre su progreso. Creo que es mejor para él que se quede en su club ahora y progrese en los próximos meses, pero ambos estaban disponibles", continuó Southgate respecto al extremo 'red devil'.

El técnico inglés da carpetazo: "No se ha arrastrado lo sucedido en septiembre, eso está superado. Ambos jugadores están disponibles y ambos van a ser muy buenos, no me cabe ninguna duda, pero los tiempos en esta ocasión son distintos para ellos".

"Ahora están siendo juzgados por su fútbol, por su desarrollo, por cómo están progresando. Ambos juegan en zonas del campo en las que hay mucha competencia, así que es un desafío para todos los que juegan en esas posiciones", concluyó.