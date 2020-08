Southgate podría contar con Walker

Aunque esta temporada no ha sido la mejor de un Manchester City que solamente ha podido conquistar la Copa de la Liga y la Community Shield, lo cierto es que Kyle Walker ha vuelto a cumplir con creces.

El lateral diestro, de 30 años, ha sido un curso más una pieza importante en los esquemas de un técnico muy exigente como Pep Guardiola y eso podría hacerle llegar un regalo inesperado.

Y es que según indica 'The Sun', el buen hacer del ex del Tottenham no ha pasado para nada desapercibido para Gareth Southgate, el actual entrenador de la Selección de Inglaterra.

Walker parece haber convencido al seleccionador y, si todo va bien, el zaguero podría ser llamado para los compromisos que los 'Three Lions' disputarán durante el próximo mes de septiembre.

Cabe recordar que Kyle Walker, que disputó un total de 41 encuentros durante la reciente campaña, no juega para Inglaterra desde el mes de junio de 2019.