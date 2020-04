"Soy adicto a marcar y quiero la Champions con el Borussia"

Erling Haaland, aunque no haya fútbol en las grandes ligas, sigue siendo un tipo muy buscado. Ahora, en las entrevistas. El delantero noruego concedió una amplia para 'Four Four Two' en la que repasó su carrera y mostró su lado más ambicioso.

"Soy un adicto a marcar goles", se confesó el atacante del Borussia Dortmund, que huyó de comparaciones con Ibrahimovic y bromeó sobre el mensaje de su camiseta en el momento de las fotos ("El diablo está celoso de mí"): "Sé que el diablo estará celoso de mí toda mi vida".

Ahora que los grandes, como el Real Madrid a la cabeza, se pelean por él, Haaland compartió el sueño que tiene en la cabeza, y que supone un portazo en toda la cara para los que lo quieren.

"Ganar la Liga de Campeones con el Borussia Dortmund sería un sueño muy agradable. El de mi padre era hacerlo con el Leeds. Mi padre jugó para diferentes equipos de la Premier League, así que, por supuesto, te conviertes en un fanático. Los apoyas porque apoyas a tu padre", comentó.

El noruego, para el que el único secreto para hacer goles es "trabajar duro", pasa del interés de los grandes equipos por él: "No hablo de eso. Puedo hablar de mí y de mi club, aunque siempre es agradable cuando los clubes están interesados. Significa que has hecho algo bien".

Así que en su actual club sueñan con conseguirlo todo. Incluso, por qué no, la posibilidad de convertirse en el mejor delantero del mundo: "Algún día, por supuesto. Sería bueno, ¿no?".

"No me sorprendió marcar tantos goles"

Erling Haaland también habló acerca de su aterrizaje en Dortmund, que vino acompañado de una gran producción ofensiva, algo que para nada era inesperado dados sus grandes niveles de autoconfianza.

"No me sorprendió marcar tantos goles, porque he estado haciendo esto toda mi vida. Es lo que quería hacer cuando fuera mayor. Es lo que hago. Siempre supe que sería un buen jugador, pero las cosas han ido rápido. ¡Me gusta esa velocidad!", destacó.

Iguamente, ahondó más en la felicidad que sintió al firmar por el Borussia: "Había visto el muro amarillo antes, pero me mostraron todo lo que los seguidores pueden hacer aquí. Tuve un muy buen presentimiento sobre Dortmund desde el primer momento, y por eso estoy aquí. Me gustó todo el club, la historia, las personas en el club y cómo lo manejan. Decidimos que era la mejor opción. Y lo es".

Siendo hijo de un futbolista, obviamente el tema del balón es algo recurrente en casa. "Para ser honesto, ¡es más divertido ser un delantero que un mediocampista defensivo! Sin embargo, siempre hemos hablado mucho sobre fútbol desde que comencé a jugar. Todavía lo hacemos. Durante toda mi vida, él ha sido un gran modelo a seguir", destacó.

Ello le hizo nacer en Leeds, aunque no son muchos los recuerdos que acumula de aquella etapa. "Cuando veo fotos mías en el jardín de infancia tengo algunos recuerdos, pero no recuerdo mucho sobre Inglaterra. Cuando mi padre jugaba allí, yo era demasiado joven para darme cuenta de que era futbolista. Cuando tenía unos cinco o seis años, sabía que él jugaba en la Premier League y para el equipo nacional de Noruega. Me lo ha contado un poco, y he visto fragmentos de sus partidos", abrochó