"Soy amigo de Marcelino y hablamos con frecuencia, no me escondo"

Parejo sigue en contacto con el ex entrenador del Valencia. EFE

Dani Parejo no tiene problemas en reconocer que mantiene el contacto con Marcelino García Toral, con el que le une una gran amistad. "Tengo relación con Marcelino y hablo con él con frecuencia, no me escondo. Hicimos una buena amistad", comentó el capitán del Valencia.