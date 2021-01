"Soy de los jugadores más odiados del fútbol y lo entiendo"

Uno de los futbolistas con más carácter del Barça es Alba. El lateral, un fijo en la izquierda, se ha ganado muchos enemigos tanto dentro como fuera del campo por su forma de jugar.

A su paso por el programa 'El Día Después', de 'Movistar', el catalán quiso separar al Jordi futbolista del Jordi humano: "Está claro que si la gente me conociera por lo que es el fútbol, te diría que soy de los jugadores más odiados".

"Eso lo tengo claro. Es mi manera de jugar y es lo que me ha llevado a ser el jugador que soy a día de hoy, a estar donde estoy. La gente me conoce y sabe que soy una persona muy humilde", añadió el ex del Valencia.

Pero eso no fue todo. Alba quiso mandar un nuevo mensaje. "El Jordi jugador no tiene nada que ver con el Jordi humano. En la manera de jugar soy muy pesado y entiendo el odio que me pueda tener la gente que no me conoce", afirmó.

Por otra parte, el lateral azulgrana habló de su conexión con Messi: "No lo trabajamos. Tanto Leo como yo nos buscamos mucho. Si se la doy se genera peligro o marca, y siempre se la intento dar, aunque los rivales nos conocen cada día más y ahora también intento dársela a otros compañeros. No es algo trabajado, sale solo".

En relación a una posible salida del '10' a final de temporada, esto dijo Alba. "Una vez empezada la campaña no hemos hablado del tema. Es un chico muy humilde y me ha ayudado mucho. Soy mejor y rindo más con él en mi equipo y ojalá siga muchos años más en el Barcelona, sería lo mejor para todos. Tengo la esperanza de que siga", espetó.

También le preguntaron por las diferencias que hay entre este Barça y el que ganó todos los títulos hace unos años: "Lo de los años anteriores no era lo normal. El Barça ha fichado gente joven que se suma a la gente que sigue en el club. Nos está costando un poco, pero estamos jugando mejor y estamos en la pelea por el título. Las sensaciones son cada vez más buenas, aunque el Atlético está muy bien".

Por último, el de Hospitalet habló sobre un hipotético regreso a las convocatorias de la Selección Española. "Tengo ganas, pero el seleccionador tiene dónde elegir. Yo puedo dar mucho, pero no es mi decisión. Ojalá pueda ir, pero si no lo hago me quedaré en casa con mi familia. No puedo hacer otra cosa", concluyó.