"Soy del Barça desde pequeño, pero el jueves no hay sentimientos"

Después de la derrota en la final de la Supercopa de España, el Barça se estrena en esta edición 2020-21 de la Copa ante el modesto Cornellà, un equipo de Segunda División B.

Dorca, integrante de la plantilla blanquiverde, admitió en 'AS' que es 'culé'. Hay que destacar que el mediocentro se formó en La Masia: "Estuve cuatro años, dos de Juvenil y dos con el Barça C. Soy de la quinta de Iniesta, Valdés… Guardo muy buenos recuerdos. Además, soy del Barça desde pequeño. Eso sí, antes que me lo preguntes: el jueves no hay sentimientos. Quiero que el Cornellà gane".

"Un 1-0 estaría perfecto. Estos partidos si sacas algo positivo va genial para la Liga, que es lo realmente importante porque es lo que nos da de comer", añadió el jugador.

Por otra parte, el mediocentro lamentó la ausencia de Messi, ya que está sancionado. "En circunstancias normales tampoco habría venido, es una pena. Es un placer verle jugar y ojalá le hubiera tenido delante", afirmó.

Por último, Dorca cree que pueden sorprender al Barça como ya hicieron al Atlético. "Hay que ser realistas, ellos tienen mucho nivel. Intentarán dominar el partido y nosotros tendremos que aprovechar lo que nos dejen. No están acostumbrados a jugar en campos como el nuestro, pequeño y de césped artificial, y nos puede beneficiar mucho. Daremos el 200%. Hemos de ser competitivos y apretarles todo lo que podamos", concluyó.