"Soy el idóneo para tirar los penaltis"

Los últimos seis puntos del Real Madrid en Liga han tenido un denominador común: han llegado con tantos de penalti de Sergio Ramos. El central sevillano también fue protagonista al término del choque, cuando afirmó sin complejos que debe ser él quien los lance.

"En el momento de chutar el penalti solo pienso en que puede ser un triunfo importante para nosotros. En esos momentos de incertidumbre me encuentro cómodo, por ello pienso que soy el más idóneo para lanzarlo", argumentó.

"Estoy muy contento de meter goles y, si sirven para ayudar los tres puntos, mucho mejor. Este año estoy atravesando un momento muy bueno a nivel anímico y se ve reflejado en el punto de penalti. Ojalá pueda seguir con esa eficacia", añadió.

A pesar de su protagonismo y esa frase, luego quiso quitarse importancia pese a ser el segundo goleador del equipo. "Los premios individuales son gratificantes, pero si me gustaran me habría dedicado al tenis. El fútbol es para disfrutarlo colectivamente y estoy muy contento", aseguró.

Acerca de su polémica acción con Raúl García, al que pisó y el hecho fue obviado por el VAR, al contrario de lo que pasó con Dani García, defendió su inocencia: "Es cierto que piso un poco la bota de Raúl, pero está detrás de mí y no lo veo. No es una jugada determinante, no está el balón en la jugada".

Por último, se refirió a lo sólido que se está mostrando el equipo en el apartado defensivo tras volver a dejar la puerta a cero: "Es muy importante, ya lo hablamos después del confinamiento, que el que cometiera menos errores marcaría la diferencia. Dar ese equilibrio es muy motivante".