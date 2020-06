"Soy el máximo responsable del fracaso del Betis"

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, ha admitido este martes, en la presentación de Alexis Trujillo como entrenador del primer equipo que "el máximo responsable del fracaso" que ha supuesto esta temporada "es el órgano de administración" del club "con el presidente a la cabeza".

"Tenemos que poner medidas para evitar que esto vuelva a suceder. Llevamos unos meses trabajando en una reestructuración. No es solo un fracaso del entrenador, es un fracaso del club en general. No queda otro calificativo que la palabra fracaso", ha añadido Haro sobre la etapa del destituido Joan Frances Ferrer 'Rubi'.

El dirigente bético ha querido, no obstante, "dar las gracias a Rubi y a todo su equipo por el esfuerzo que han realizado este año", hasta que los dirigentes han "tomado la decisión de cesar al cuerpo técnico anterior y poner a gente de la casa al frente del" primer equipo verdiblanco.

Haro ha anunciado que "en las próximas semanas" se conocerán "las novedades en la estructura deportiva del club" que él seguirá presidiendo porque se siente "con fuerzas para revertir la situación difícil" que tiene "entre manos", aunque está "seguro de que se va a solucionar" gracias "a la determinación para conseguir los retos" con la que "se está trabajando".

"El riesgo de bajar no existe, aunque si no se ganan partidos comienzas a complicarte la vida. Creo que con estos partidos evitaremos cualquier sospecha. No contemplo que el equipo baje y no seré presidente del Betis si ello ocurre", añadió Haro.

Alexis Trujillo, que pasa de trabajar en la dirección deportiva a sentarse en el banquillo, ha admitido que "cuando sucede algo" como la destitución de un entrenador, "es porque el plano deportivo no está funcionando: es evidente que es una decisión triste y difícil" porque "la responsabilidad de" los malos resultados "recae en todos", dijo.

El técnico canario ha admitido que en el cese de Rubi ha pesado el "balance general" e incluso "si Canales hubiera metido el penalti" que falló en los últimos minutos en San Mamés, "el equipo no habría perdido, pero la posición en la tabla tampoco sería la adecuada" y ahora trabajará para "acabar la temporada de la mejor manera posible".

Alexis admitió que "los jugadores están dolidos y concienciados" por cómo ha marchado la campaña, ya que "todos" en el club han rayado "por debajo del nivel que se debía haber dado" pero percibe una "predisposición absoluta" a "darle la vuelta a esta situación", algo de lo que está "seguro".

"A la plantilla la conozco perfectamente y, evidentemente, un equipo que encaja la cantidad de goles que encajamos nosotros es muy complicado que pueda ganar partidos. Tenemos que corregir esos errores", ha concluido Alexis Trujillo.