"Soy el responsable de todo; no tengo excusas"

Tras la derrota de River Plate frente a Palmeiras, Boca Juniors se quedó como el único equipo argentino con opciones de acceder a la gran final de la Copa Libertadores. Pero el sueño se rompió con el definitivo 3-0 de Santos en la vuelta.

En sala de prensa, Russo asumió responsabilidades por el golpe: "Soy el responsable de todo, me hago cargo. Hemos cometido errores que normalmente no hacemos y en este tipo de momentos cuestan mucho".

"Uno no se va bien, la derrota duele, es una semifinal y estaba abierta. Sabíamos las posibilidades que teníamos", añadió el entrenador de Boca Juniors ante los medios.

"Hemos tenido errores que el rival aprovechó muy bien, que nos costaron dos goles. Nos costó acomodarnos en el partido", reconoció Russo.

Dolido por el papel del equipo, el técnico cerró con una reflexión: "Boca llegó a semifinales y quedar fuera ahora no es lo lógico, no es lo que uno busca. No tengo excusas".