El Real Madrid cayó con estrépito, especialmente en la primera mitad, y las críticas se vertieron hacia Zinedine Zidane. Sin paños calientes, el técnico del Real Madrid entonó su parte de culpa.

"No vi el equipo como quería y cuando no lo ves como quieres, la culpa la tienes tú. Soy el responsable y tengo que buscar soluciones porque no puede pasar eso", aseguró el técnico en 'Movistar'.

Aseguró Zidane que les faltó confianza en el inicio para "entrar al partido" como saben hacer. "Hemos reaccionado, hay una reacción de los jugadores que están ahí. No se ha podido empatar. Ahora voy a reflexionar y pensar", añadió.

"Menos mal que tuvimos una reacción en la segunda parte porque no se merecen eso, son campeones y me molesta", aseguró un Zidane que ya mira hacia el 'Clásico' contra el Barcelona.

Eso sí, Zidane no quiere focalizar su atención en el Barcelona, sino que lo considera un partido más. "Ahora hay que ver este partido y luego preparar el otro. Sabemos que viene rápido el sábado y vamos a ver", incidió.

Sobre las rotaciones, aseguró que era "por la acumulación de partidos porque son jugadores que no descansan nunca". "Tenemos cada tres días un partido. Pero bueno, no hay excusa. Son decisiones que he tomado y tengo que encontrar lo que nos va a llevar a volver a ser fuertes y ganar. Y tengo pocos días", sentenció.