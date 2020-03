"Soy jugador del Barça, yo quise que continuara mi contrato"

Después de dos temporadas y media en el Istanbul Basaksehir, Arda Turan parecía quedar este mercado invernal en el limbo. Y entre rumores de su regreso a Turquía o hasta de su marcha a Japón, el futbolista ha querido arrojar luz sobre su futuro en unas palabras recogidas por 'AS'.

"Ahora soy jugador del Barcelona por mi contrato, fue una decisión mutua. Yo quise que continuara mi contrato con el Barça", explicó el futbolista turco, cuyo vínculo con el conjunto azulgrana teóricamente expira el próximo mes de junio.

"Probablemente voy a seguir jugando en un equipo extranjero la temporada que viene, fuera de Turquía, pero si el Galatasaray me llama, ya estoy listo para cumplir y sin condiciones. El Galatasaray es el único club al que no le pondría condiciones", continuó Arda.

En su intervención, el atacante de 33 años hizo un repaso a su carrera y aseguró que el título de Liga con el Atlético de Madrid es el recuerdo más especial que guarda de su trayectoria futbolística.

"Francamente fue un éxito excepcional para mí. Ganamos la liga con el Atlético contra el Real Madrid con Ronaldo y el Barça con Messi, fue una temporada fantástica. Conseguimos también cinco o seis copas en Europa. Creo que el inicio de esta epoca exitosa es la Copa del Rey que ganamos en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid. Me enorgullece como la victoria contra Islanda que conseguimos con Turquía. La Copa del Rey es muy especial para mí", analizó sobre su paso por el club rojiblanco.

Si tuviera que elegir entre el Cholo y el responsable de su eclosión en Turquía, ¿a quién elige?: "A ambos, Fatih Terim y Diego Pablo Simeone son técnicos muy especiales. El Cholo nunca se rinde. Es un líder y una persona llena de energía. Puede transmitir su idea a sus jugadores de manera muy intensa. Siempre es capaz de motivarte. En mi carrera, Terim y Simeone son los primeros".

También habló sobre Leo Messi: "No es necesario decir nada más sobre él, es el mejor jugador que yo he visto. También admiro a Iniesta, por sus habilidades en campo. En el Atlético, Koke es un jugador muy importante. Ha conseguido estar en el primer equipo en el Atlético y se ha convertido un líder. Me impresionó su crecimiento".

Arda Turan también se refirió a Rafamel Falcao, ex compañero en el Atlético y ahora referente en el Galatasaray de sus amores: "Es un delantero excepcional, dije lo mísmo cuando estaba lesionado. Hablé con él un par veces por teléfono para que fichara por el Galatasaray. Ahora mísmo él tiene que hacer lo que tiene que hacer como delantero, es uno de los mejores del mundo y siempre le ayudo. Le invité con su familia a mi cumpleaños y lo celebramos juntos. También ayudé a Adriano cuando estaba en el Besiktas y a Diego Ribas en el Fenerbahçe".