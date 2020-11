"Soy mujer, negra y futbolista; salía llorando de los partidos"

A sus 34 años de edad, Jade Boho brilla en la Primera Iberdrola. La hispano-ecuatoguineana ha logrado hacerse un hueco en la élite del fútbol femenino y aprovechó su paso por 'Rioja Televisión' para realizar una necesaria denuncia social.

"Soy mujer, negra, no morena, que la gente dice negra, no morena, y futbolista. Era lo peor que te podía pasar. Salía de los partidos llorando de tantos insultos y de tanta vejación. Pero, sinceramente, me hizo mucho más fuerte".

Jade Boho confesó que ya ha aceptado que eso suele ocurrir en los campos de fútbol: "A veces te quedabas diciendo:'¿De verdad he escuchado eso?'. Pero aprendes a convivir con ello. Esos fueron mis inicios, aparte de marimacho...".

"La sociedad ha ido evolucionando. ¿Despacio? Sí. Pero porque no había visibilidad y era desconocido y raro para todo el mundo. Cuando se le ha dado la visibilidad, se ha notado la aceptación de la sociedad. Tiene que ser una progresión", agregó.

"Sí que noto un gran cambio de mis inicios a hoy. No escucharás a un niño decirte 'dónde va aquella niña con el balón'. Esas cosas se han normalizado muchísimo. Ojalá y yo hubiese vivido en esta época", concluyó la jugadora del Logroño Femenino.