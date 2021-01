"Soy optimista con que todo saldrá bien en el Madrid"

Luka Jovic ya posa como jugador del Eintracht de Frankfurt, pero no se olvida del Real Madrid. El delantero serbio no explotó en el conjunto blanco, pero no pierde la esperanza.

"Como jugador he evolucionado, sin ningún lugar a dudas. Hay que tener en cuenta que llevo año y medio sin jugar con regularidad y que voy a necesitar tiempo para volver a tener ritmo. Pude entrenar al lado de los mejores jugadores del mundo en el Real Madrid y sigo siendo optimista con que todo saldrá bien", aseguró el jugador en una entrevista de presentación en el club.

Desgranó Jovic los motivos de su vuelta al Eintracht. "He vuelto por la simple razón de que, desde entonces, llevo al equipo en mi corazón. Establecí un lazo muy especial. Pienso que es el paso correcto en este momento de mi carrera", argumentó.

"Sinceramente, eché de menos muchas cosas desde que me fui. Siempre estuve al tanto del equipo y los partidos que iba disputando mientras estuve lejos. Estoy muy contento de haber podido volver. Se entiende que daré lo máximo para ayudar al equipo", incidió el serbio.

Jovic explicó que estuvo en contacto "con una serie de jugadores". "Recientemente, poco antes de poder llevar a cabo la operación, también mantuve conversaciones con todos. Tengo la sensación de que se alegran de que haya vuelto", añadió.

"Me siento fenomenal y estoy más que contento de volver al Eintracht, un equipo que me dio tanto. Será un honor ponerme la camiseta en los próximos meses. Es una lástima que la afición no pueda acudir al estadio. Sin embargo, pueden estar seguros de que daré el 100% por el equipo, tal y como he hecho siempre", sentenció el delantero balcánico.