Las elecciones a la presidencia del Barcelona siguen dando de qué hablar día a día. El último en ofrecer su opinión ha sido el ex jugador azulgrana Xavi Hernández, que ha querido hablar del tema en unas declaraciones a 'El Periódico'.

El ex capitán 'culé' se refirió a su figura en el entorno de las elecciones y dejó claro, cuando le preguntaron por Víctor Font y Joan Laporta, que no se decanta por ningún precandidato: "Soy un activo del Barça y no quiero ser proactivo de ningún candidato".

"Tengo amistad con los dos y les deseo o mejor a los dos, les quiero mucho a ambos. Con Font he tenido mucha relación en los últimos cinco años, en los que hemos hablado del futuro del Barça y de sus necesidades a nivel deportivo. Y con Laporta, que no he sabido que se presentaba hasta hace poco, tenemos mucha sintonía. Ha sido el mejor presidente que he tenido en el Barça", declaró Xavi.

Tras dejar claro que no tomará partido de forma activa ni en la precampaña ni en la campaña electoral, Xavi desveló que el próximo 24 de enero no podrá ir a votar, aunque se puso a disposición del nuevo presidente en cuanto se conozca al ganador.

"Siempre estaré dispuesto a escuchar, a ayudar al futuro presidente, pero ahora el entrenador es Koeman. Merece crédito y tiempo. Hay que respetarlo, es un grande de nuestra historia", comentó el ex jugador azulgrana.