"Soy un ganador nato y del Celta no me muevo"

Hay pocos jugadores que encarnen como él lo hace el espíritu de todo un equipo. Hablamos de Iago Aspas, el hijo pródigo que volvió a casa tras probar fortuna en el norte y el sur.

Iago Aspas es el Celta de Vigo, y el Celta es Aspas. Son inseparables, aunque lo estuvieran durante dos largos años. Pero volvió, y lo hizo por el Celta y por él mismo.

Así lo explicó, en una extensa entrevista concedida al diario 'Marca'. "Uno siempre que sale fuera a otro club, al Liverpool en su momento, lo hace con unas expectativas grandes, las que había dejado entrever en mi etapa en el Celta", explicó.

"Luego hay circunstancias que no son como piensas y nada se da como crees. Yo estoy muy contento de estar en casa, con mi familia, aquí todo me va de cara y sí es cierto que es más fácil sacar todo mi fútbol aquí en mi tierra y en el equipo de mi corazón", apuntó.

Siempre ha habido rumores de una nueva salida del Celta, pero él no los ha considerado. "Es cierto que ha habido varios rumores e intereses, pero yo siempre he estado muy feliz en mi casa", continuó.

"Salí fuera y no me salió todo lo bien que esperaba. Necesitaba volver a mi sitio de confort para volver a sentirme futbolista y recuperar toda esa confianza y creo que estas últimas cinco o seis temporadas los números están ahí para demostrarlo", añadió Aspas.

Es su forma de ser la que le ha hecho sentirse tan identificado con su club. "Soy un ganador nato, no me gusta perder ni en los partidillos de entrenamiento. Soy un pesado, siempre estoy ahí con los rivales, con los compañeros, con los árbitros, me gusta mucho ganar", insistió.

"Sí es cierto que me preparo día a día para el fin de semana y no veo el final de mi carrera muy cerca. Empecé a jugar en el fútbol de élite un poco tarde y eso me hace disfrutar todo cada día sin pensar en el mañana", advirtió el capitán celeste.

A sus 33 años, el fin de carrera no está lejos, aunque no lo vea así, pero Aspas se mantiene motivado, se marca objetivos. "Volver a la Selección y conseguir un título con el Celta que llene la vitrina, creo que sería importante a nivel individual y a nivel colectivo", dijo, para finalizar.