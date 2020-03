'Sport': el Barça podría ceder sus instalaciones por el coronavirus

El coronavirus iguala a todos y no entiende de grandeza o estatus social. Han enfermado políticos, deportistas... y también personas de a pie, de las que hacen más fácil la vida al resto del mundo cada día.

El Barcelona, siempre concienciado con las causas sociales, ha ofrecido, a través de su presidente, Josep Maria Bartomeu, las instalaciones del club para lo que la Generalitat necesite.

Así lo confirmó 'Sport', que también aseguró que el Barça se habría mostrado dispuesto a colaborar en lo necesario.

Siempre según el citado medio, el presidente del club azulgrana estaría muy pendiente de la situación y, dados los valores de club, habría tomado esa decisión.

Esta cesión de las instalaciones solo tendría un veto: La Masia. Aunque ahora mismo no hay nadie allí, los jugadores de la cantera sí que tendrían posesiones allí y el Barcelona no quiere un riesgo de contagio y, por otra parte, no puede ceder algo cuya propiedad no controla al completo.

Aunque aún no hay avances, la Generalitat ya sabe que puede contar con el conjunto 'culé'.