'Sport': el Barça rechazó 100 millones por Ansu Fati

Ansu Fati está llamado a ser uno de los grandes nombres del fútbol español. En el Barça son conscientes de que tienen una auténtica joya.

A sus 17 años, ya tiene equipos tras sus pasos que estarían dispuestos a cometer auténticas locuras por él. Según revela Joan Vehils en 'Sport', un club en concreto puso 100 millones de euros sobre la mesa del Barça.

El Barça se reunió de forma telemática este jueves. Y, en esa reunión, se informó de esa gran oferta por Ansu Fati, aunque no se especifica el nombre de la entidad que estaría dispuesta a pagar semejante cifra por el joven talento 'culé'.

Bartomeu no tuvo ni que pensarse la respuesta. "Ansu Fati no se vende, no se hable más", zanjó el presidente azulgrana.

En el Barça tienen muy en cuenta a Ansu Fati. Tendrá un papel clave en el proyecto 'culé' a largo plazo y, de ningún modo, quieren que se vaya.

Recientemente se ha especulado con un supuesto interés de la Juventus en Ansu Fati. El Barça ya se encargó de dejarle claro a la 'Vecchia Signora' que Ansu Fati no se toca. Y esa es la respuesta que piensan dar en la Ciudad Condal cada vez que alguien llame y pregunte por su joven estrella.