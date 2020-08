Sporting Cristal fulmina al problemático Ray Sandoval

La broma le ha salido muy cara a Ray Sandoval. Después de ser detenido por conducir ebrio y saltarse un toque de queda, Sporting Cristal lo despidió.

El cuadro peruano no tardó en reaccionar y se desvinculó del jugador tras los sucesos ocurridos la medianoche del sábado.

"Luego de la correspondiente evaluación de los hechos, el club Sporting Cristal ha decidido proceder con la separación inmediata y definitiva del futbolista Ray Sandoval del equipo profesional de fútbol, suspendiendo de manera integral toda actividad profesional del deportista", reza parte del comunicado de la institución.

Horas antes del anuncio, el futbolista pidió perdón en sus perfiles sociales: "Todos cometemos errores y yo cometí uno al actuar así. Las razones y motivos son privados y no tengo por qué ventilarlos. Con esto no me excuso, por eso pido disculpas públicamente".