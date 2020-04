Stoichkov estuvo a un paso de firmar por Boca

Una leyenda del fútbol europeo como Hristo Stoichkov estuvo a punto de convertirse en jugador de Boca Juniors. Así lo explicó el búlgaro, que finalmente escogió un destino más al norte.

"No se supo nunca. Estuve a punto, pero no se dio. Después del Barcelona tuve esa oportunidad, pero decidí estar en Estados Unidos con mi familia y todo quedó ahí", confesó el ex jugador azulgrana.

Stoichkov, entre su etapa en el Barcelona y su salto a la MLS estuvo antes en el CSKA de Sofía, en el Al Nasr y en el Kashiwa Reysol. Finalmente se marcharía a Estados Unidos para jugar en el Chicago Fire y, por último, en el DC United.

Pero no solo de su posible salto a Argentina habló Stoichkov, sino también de su relación con Maradona. "Perdí un gran amigo. Me quedo con las cosas positivas. No es correcto criticar y decir cosas que no corresponden. Yo no soy nadie para decir qué tiene que hacer en la vida privada. No me meto nunca ni me voy a meter", aclaró en 'Planeta 94.7'.