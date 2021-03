Stoichkov zanjó la polémica por sus declaraciones sobre Griezmann

El nombre de Hristo Stoichkov ocupó muchas portadas en la prensa deportiva después de que asegurase que el Barcelona jugaba con diez futbolista cuando Antoine Griezmann estaba sobre el terreno de juego.

Pero ex el jugador azulgrana volvió a tomar la palabra, esta vez en 'Goal.com', para explicar lo sucedido: "He decidido llamarle esta misma semana para explicárselo todo. No es cierto lo que se ha contado que dije. ¿Tú crees que yo puedo meterme con un chaval que sé que lo está pasando mal?".

"Yo llegué al Barcelona como él y tuve la suerte de que gente como Alexanko, Koeman, Laudrup, Amor, Eusebio, Txiqui... en fin, todos, estuvieran a mi lado diariamente. Ayudándome. No me metería nunca con él", agregó.

Stoichkov también habló sobre la irregular dinámica en Liga del Atlético de Madrid: "Es sencillo. El Cholo lo está haciendo fenomenal y es un equipazo. Pero, desde siempre, sobre todo desde 2014, es un equipo que está acostumbrado a estar en segunda o tercera posición. Ahora se ha visto con muchos puntos de ventaja. Y cada vez que perdía un punto pensaba que no era importante. Sí lo es. Los puntos que se pierden suman en tu contra".

También habló sobre la posible salida de Leo Messi: "Nadie va a ser capaz de convencer a Messi de nada si él tiene claro qué debe hacer. Yo siempre apoyaré la decisión que tome Leo. Y Laporta también lo ha hecho. Me parece que es lo que hay que hacer con un mito, que nos ha hecho reír y hasta llorar".

"Yo le conocí con 12 años. Y es verdad que Laporta tuvo una época brillante en el Barça. Ha tomado grandes decisiones, como confiar en Guardiola. Y eso instauró una época en la que se practicó un fútbol excelente y maduro. Pero hoy no tienes a Xavi, ni a Iniesta, ni a Deco, ni a Ronaldinho, ni a Eto'o ni a quienes lo hicieron posible. Aquel era un equipo que había nacido para ganar. Y eso hay que asumirlo. Tienes otro tipo de jugadores", añadió.

Además, el ex del Barça dio su opinión acerca del VAR: "Solo tiene sentido si lo juzgan también ex jugadores. Solo quienes han jugado pueden juzgar determinadas cosas. Pero no les interesa. Mientras en la sala VOR solo haya colegiados va a ser un desastre".

"En Inglaterra, entrenadores tan importantes como Guardiola, Mourinho o Ancelotti ya se han quejado. Con el VAR, los árbitros son, hoy en día, simples comodines. Les da igual todo. Entran en un partido sin estar suficientemente atentos", concluyó.