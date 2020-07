Stones analizó su "temporada frustrante"

Al término del Manchester City-Bournemouth, John Stones fue el elegido para hablar ante la prensa. Con el objetivo cubierto, el central habló más de lo complicado que le ha resultado la temporada.

"Ha sido muy frustrante para mí a nivel personal. Las lesiones recurrentes, volver del confinamiento y lesionarme apenas unos días después... Ha sido frustrante", insitió el 'citizen'.

A pesar de todo, Stones se refirió al trabajo anímico que ha hecho para sentirse de nuevo pleno: "He intentado mantenerme positivo y estar preparado para cuando me llamasen y creo que lo he estado. Ha sido regresar del confinamiento, ponerme en forma de nuevo y volver a jugar ante rivales duros. Me encuentro bien y creo que voy por el buen camino. Es bueno ganar consistencia y forma jugando".

Por ello, el central de Guardiola se listo para las importantes citas que queda, pues se siente "en forma, listo para jugar y pelear por la FA Cup el fin de semana, la Champions League y los partidos de Liga que quedan".