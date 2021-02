Stuani castiga el exceso de relajación mirandés

No hay que pecar de relajación por amable que sea la ventaja y menos en la Segunda División Española. El Mirandés lo vivió en sus carnes en su partido contra el Girona de la jornada 25. Stuani explotó este fallo 'jabato' y mantuvo a los suyos en la pelea por el 'play off'.

En líneas generales, dio la sensación de que los de José Alberto sabían lo que debían hacer para anular a sus rivales, pero, en cuanto los tenían controlados, cedían terreno y lo pagaban caro. La renta que cosecharon en la primera mitad acabó siendo un colchón clave para aspirar a la victoria, que no conquistarla, hasta el final.

Antes de cumplirse la primera media hora de juego, el marcador ya vislumbraba un 2-0. Las dos dianas nacieron de errores defensivos catalanes. La primera, un robo de pelota de Djouahra en tres cuartos de campo con posterior disparo pegado al palo de Juan Carlos. La segunda, un penalti de Bernardo a Simón que transformó Dani Vivian.

En este primer tramo del choque, el Girona iba a remolque. No conseguía colarse con peligro en los dominios de Lizoain y los tiempos los manejaba el Mirandés. No fue hasta encajar los dos tantos cuando el conjunto albirrojo explotó los espacios que dejó el 'jabato'. Más en concreto, los explotó Franquesa. Cumplió la 'ley del ex' en plena carambola en el área antes del descanso.

Con el agua al cuello, José Alberto supo tranquilizar a los suyos para una segunda mitad en la que fueron de más a menos. Volvieron a ese control con nervio tranquilo, sin prisa, hasta ampliar la ventaja merced a Meseguer. Remató con la rodilla un centro de falta de Letic y abrió un nuevo periodo de insistencia gerundesa y repliegue mirandés.

Y, como en la primera parte, llegó el gol que le apretó las tuercas al equipo, esta vez obra de Stuani. Estaba con la caña cuando Lizoain despejó de puños un balón directo a la cara de Trigueros, facilitando así el remate del 'Pichichi' de la pasada temporada.

El ejercicio de resistencia que valió en un principio para aguantar los envites albirrojos no fue suficiente esta vez y Stuani hizo doblete para sacar un punto de Anduva. De nuevo recogiendo un cuero escupido de un lío en el área, se vistió de héroe de los suyos y de consejero de sus rivales: no hay que relajarse aunque la ventaja invite a ello.