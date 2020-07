Stuani deja al Zaragoza sin liderato

El Zaragoza se ha quedado sin liderato. Era su caramelo, su motivo para ir a por la victoria en Montilivi, pero se chocó de frente con un Girona sólido y con un cargamento bien sobrado de pólvora. El gol de Stuani desde los once metros tras un error claro de Clemente colocó el 1-0 en el marcador.

El primer acto fue de mucha igualdad. Ambos equipos se iban turnando la posesión de la pelota. Era en las de los locales cuando que el gol estaba más cerca. Las intentonas de Borja García y Stuani así lo evidenciaron. Sus rivales no llegaron a tirar desde dentro del área.

Conforme avanzaba el 'round', el ritmo fue a menos. Las defensas iban tomando nota de las matrículas de los delanteros y cada vez hacían más difícil su labor. Las intentonas mañas fueron un par de disparos en la frontal que acabaron bien rebotando en zagueros o bien en las manos de Riesgo.

No cambió al película en la segunda mitad y un error grosero de Clemente desencadenó el primer gol. Le propinó una patada a Stuani en el área tratando de despejar la pelota y el colegiado no dudó en pitar la pena máxima. El uruguayo se encargó también de rematar la faena desde los once metros.

El tanto noqueó al Zaragoza. En los siguientes compases, estuvo muy cerca el 2-0. Les salvó que Stuani tenía la mira torcida de cabeza y que Granell y Gumbau erraron un par de tiros. Víctor Fernández buscó una reacción que no estaba existiendo con varios cambios ofensivos.

El único resultado que obtuvo fue un disparo de Álex Blanco en el tiempo de añadido que se fue directamente por línea de fondo. Por lo demás, aunque sí que efectuaron un arreón final en búsqueda de las tablas, se quedaron con las ganas. El Girona se quedó con los puntos e incluso pudo sentenciar.