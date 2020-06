Su pasaporte y su precio, los problemas de Arias para ir al Nápoles

Santiago Arias ha despertado el interés de varios clubes y uno de ellos es el Nápoles. Pero, tal y como apuntan varios medios italianos, su directiva no lo tiene tan fácil para ficharle. Han surgido dos problemas: el primero es su plaza como extracomunitario; el segundo, la fórmula para hacerse con él.

Que no sea europeo no sería problema alguno si los 'azzurri' tuvieran espacio para más extracomunitarios, pero no es así. No pueden incorporarle a su equipo, pues no podría jugar. La única solución es vender a uno de sus efectivos extranjeros.

Que el Atleti quiera que paguen 15 millones de euros para su salida definitiva también es un quebradero de cabeza. Ellos prefieren que llegue a la Serie A como cedido o cedido con opción a compra. De esta forma, tendrían más facilidades para abonar el traspaso.

Esto no hace más que reforzar la posición de los otros interesados en su fichaje. El Everton, el Olympique de Marsella, la Roma y el Galatasaray le acechan y podrían aprovechar la posible caída de la puja por parte del Nápoles para sacar los dientes.