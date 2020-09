Suárez amenaza con ser eterno: "Déjenme un espacio acá, que quiero hacer historia"

Luis Suárez lleva apenas unos días en el Atlético de Madrid y ya tiene claro que quiere hacer historia. En su despedida del Barcelona, avisó de que sigue con muchísimas ganas de competir y, en su primera entrevista extensa como rojiblanco, lo refrendó.

"La primera frase que me salió fue decir: 'déjenme un espacio acá, que quiero marcar la historia", dijo cuando le preguntaron por sus sensaciones cuando, en el museo del Wanda Metropolitano, pasó por delante del mural donde se rinde homenaje a las leyendas del equipo.

"Vengo a aportar un poco más de lo que tiene este equipo, mi granito de arena, ya sea con goles o asistencias, y, sobre todo, a ganar trofeos, que es a lo que vengo. Estoy con ansia y entusiasmo por vivir esta nueva experiencia", dijo además el uruguayo.

Respecto a su nuevo entrenador, el Cholo Simeone, afirmó: "Es un placer, espero aprender mucho de él, siempre te dice cosas para mejorar". El técnico es uno de los artífices del triunfo en Anfield en la Champions pasada: "Es una demostración más de lo que es el Atlético, así se percibía desde fuera y ahora espero poder disfrutarlo desde dentro".

En este acto de bienvenida, el Atlético organizó una videollamada entre Suárez y Diego Forlán. El ex del Barça le dijo: "Sabes lo que has significado para mí, te llamaba desde Holanda y celebraba tus goles en el Atlético". Ya terminada la conversación y mientras seguía en el museo, sentenció: "Le ha ido muy bien a todos los uruguayos del Atlético, espero no ser una excepción".