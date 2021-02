Suárez, Cavani, Valverde: unión uruguaya tras el suicidio del 'Morro' García

Bajo la campaña 'Bajemos la pelota, seamos responsables', buena parte de las estrellas del fútbol uruguayo se han unido para mandar un mensaje a la población tras el suicidio del 'Morro' García.

Diego Godín, Luis Suárez, Sebastian Coates, Matías Viña, Damián Suárez, Rodrigo Bentancur, Nico de la Cruz, Nahitán Nández, Mauro Arambarri, Edinson Cavani, Fede Valverde, Giorgio de Arrascaeta, Maxi Gómez, Martín Cáceres, Ronald Araujo, Lucas Torreira, Fernando Muslera, Jonathan Rodríguez, Darwin Núñez, Martín Campaña, Brian Rodríguez y Matías Vecino participaron en esta acción.

El objetivo es concienciar a la población del poder que tienen las redes sociales en el ánimo no solo de los futbolistas, sino de toda la población.

Dicha campaña se ha producido después del suicidio del 'Morro' García, que ha conmocionado a todo el país y a toda Argentina.

Esta es la campaña: "¿Qué significa ser responsables? Desde hace muchos años, todos luchamos por tener una voz para poder decir lo que pensamos. Libremente. A diario recibimos sus mensajes: saludos, halagos y críticas. Y es muy lindo conocer sus pensamientos, que nos los hagan llegar. Porque nosotros, como todos, mejoramos a partir de las críticas. Y nos sentimos queridos y reconocidos gracias a sus mensajes de aliento. Pero, a veces, cuando no todo sale como queremos. O perdemos un partido. Cuando nos equipocamos en nustro trabajo. Llegan los insultos, el acoso, las amenazas y incluso la discriminación. Y lo leemos nosotros, nuestra familia, nuestros amigos, nuestros hijos. Porque todo nos llega. Por eso, nosotros también te pedimos que seas responsable. Ser responsables implica hacer un uso consciente de las redes sociales. Respetando al que piensa diferente. Sean futbolistas, políticos, comunicadores o cualquier trabajador. A todos. Para lograr estar más cerca como sociedad. Porque escribir desde el anonimato no te permite decir lo que sea, sin medir consecuencias. Porque haciendo un mal uso de las redes, nos estamos lastimando. Exponer esta situación nos ayuda. Es nuestro modo de hacer visible esta problemática. No dejes que te acosen, que te discriminen ni que te insulten. Nadie tiene le derecho a hacerlo. y si te sientes agobiado, háblalo. Pide ayuda. Bajemos la pelota, seamos responsables".