Suárez debe examinarse de italiano el 16 o el 23 en Roma

Luis Suárez tendrá que hacer el examen de B1 de italiano en Roma el día 16 o el 23 de este mes. 'La Gazzetta dello Sport' asegura que la única fecha disponible en Barcelona es el 12 de octubre, demasiado tarde, pues, para entonces, el mercado de fichajes ya habrá cerrado.

El uruguayo necesita aprobar la prueba para obtener la nacionalidad y poder cambiar de colores sin ocupar una plaza de extranjero. De ahí que tenga que tener los resultados para antes de que se cierre la ventana de traspasos, porque, si no, la 'Vecchia Signora' se quedará sin él.

Se espera que viaje pronto a la capital italiana para examinarse, pues, como se ha mencionado anteriormente, es en la Universidad de Roma y en las fechas enunciadas el lugar y cuando debe hacerlo si quiere vestir como 'bianconero' la próxima temporada.

Solo queda un último esfuerzo: estudiar para el examen. La fuente antes mencionada asegura que, aunque no tiene mucha dificultad, Suárez no lo aprobará si no se lo prepara. Lo más probable es que todo salga bien y, pronto, se ponga a las órdenes de Pirlo con la doble nacionalidad en el pasaporte.