Suárez disculpa al VAR de lo que puede ser un fiasco liguero

Hubo quien alzó la voz en el Barcelona. Se sentían agraviados por un supuesto doble rasero a la hora de aplicar el VAR. Pero para Luis Suárez, lo que haya señalado o dejado de señalar el videoarbitraje no debe servir de excusa si el Madrid acaba ganando la Liga.

Así lo aseguró, en una charla con 'Mundo Deportivo', en la que insistió en que el Barça debe centrarse en la Champions, por lo complicada que está ya la Liga. "Está claro que si hubiéramos estado a la altura en los partidos como ante el Sevilla, que es un rival que te puede empatar, pero sobre todo en Vigo, que fue un golpe muy duro y justo después venía el Atlético", explicó.

"Minimizar los detalles del VAR a veces es difícil. Sí que Gerard y el presidente hicieron públicas sus manifestaciones, pero creo que los rivales también estaban peleando cosas importantes como el Athletic, el Getafe… y eran ellos los perjudicados", añadió Suárez.

Al final, el uruguayo dijo lo que muchos piensan, que no hay que buscar excusas, que los únicos culpables son ellos. "En esta ocasión no sólo salíamos perjudicados nosotros, pero creo que no hay que buscar tantas excusas, sino ser autocríticos y afrontar la realidad", dijo, para finalizar.