"¿Suárez? El Barça necesitaba un objetivo para odiar y criticar"

Diego Forlán, ex jugador del Atlético de Madrid, concedió una entrevista a la 'Agencia Anadolu' en la que repasó, entre otros temas, la llegada de Luis Suárez al conjunto 'colchonero'.

El uruguayo fue directo a la hora de opinar sobre su marcha del Barcelona: "En sus días finales allí, el club necesitaba un objetivo para odiar y criticar. Fue el objetivo perfecto porque es un jugador que reclama y pelea contra los rivales".

"A muchos no les agrada Luis, incluyendo a algunos hinchas. A algunos periodistas no les gusta ese lado de él. Pero hizo muchos goles la temporada pasada", explicó Forlán.

Para el ex delantero fueron muy injustas las críticas que recibió, algo que se dio más por los resultados colectivos que los suyos personales: "Por supuesto, cuando él era el goleador, anotaba más de 30 y la gente esperaba lo mismo temporada tras temporada. Él siguió haciendo su trabajo y jugó bien en la Champions League. Cuando dejaron de ganarlo todo, había que culpar a alguien. Messi no sería esa persona".

"No me sorprende que esté teniendo éxito, porque demostró un gran nivel en Barcelona la temporada pasada. Su decisión de dejar Barcelona no fue un tema de futbol. Fueron otras cosas ajenas y eso es una lástima. Es un jugador que podría jugar en cualquier club y hacerlo bien, como lo estamos viendo con el Atlético de Madrid. Me alegro mucho por él, es agradable verlo anotar tantos goles", concluyó.