Suárez, el mejor de enero para los fans: "Sigo con la misma ambición"

¿Quién dijo que Luis Suárez estaba acabado? El delantero del Atlético de Madrid está muy vivo, en la pelea por el título de Liga como 'colchonero' y recién elegido como el mejor de la plantilla del Cholo Simeone en enero por la afición. 'Mahou' le entregó el premio, tras lo que analizó su situación actual.

"Los reconocimientos son importantes y que los aficionados digan que estoy trabajando bien me alegra, es un orgullo. El delantero convive con marcar goles, pero lo que intento es ayudar al equipo. A pesar de tener 34 años, sigo con la misma ambición. Estamos en una racha positiva y lo importante es que sigamos así para llegar a los objetivos porque el delantero no rinde si no tiene un equipo que haga un gran trabajo", dijo.

"Uno trata de ayudar al equipo. A veces, haces muchos goles y, otras, pasan partidos sin hacerlo, pero lo importante es que el equipo sume de a tres para llegar al objetivo. El reconocimiento que uno recibe es la carrera que está haciendo y el trabajo del día a día, intentando que el equipo esté arriba para llegar al final de temporada con buenas sensaciones", añadió.

Centrado en qué necesita para triunfar, aseveró: "El delantero no rinde ni hace goles si no tiene compañeros detrás, empezando por el arquero hasta el último que pueda colaborar y entrar algún minuto, es lo que refleja que el equipo está muy unido, hay un plantel muy competitivo, todos quieren aportar y es muy importante para nosotros".

Y, de paso, analizó el siguiente partido, que enfrentará al Atlético al Granada en Liga: "Todos los partidos en la Liga son muy difíciles, tanto Granada como los dos de Levante son importantes para nosotros. Si queremos estar arriba, debemos seguir con la misma mentalidad y convicción de querer ganar".