Suárez entrenó con el Barça; Semedo, fuera

Ronald Koeman quiere a toda la plantilla al 100%. Los jugadores se dejan la piel día tras día en la Ciudad Deportiva.

Este martes, el Barcelona se ejercitó como viene siendo habitual. Lo hizo con Luis Suárez, pero sin Semedo. Ambos ultiman su salida del Barça, pero solo el charrúa estuvo en la cita.

Suárez, que ya tendría un acuerdo con el Atlético, volvió a ejercitarse a las órdenes de Ronald Koeman, no así Semedo. El lateral portugués se ausentó por segundo día consecutivo, con permiso del club, para cerrar su fichaje por los Wolves.

El técnico holandés dirigió una sesión con todos los disponibles más los jugadores del filial en dinámica del primer equipo. La plantilla azulgrana volverá a ejercitarse este miércoles, a las 11:00 horas, para preparar su debut en LaLiga del próximo domingo ante el Villarreal.