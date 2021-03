El Atlético de Madrid tiene que remontar el resultado que cosechó en la ida frente al Chelsea y en la previa estuvo charlando el presidente Enrique Cerezo en el programa 'Super Deportivo Radio'.

El directivo rojiblanco no se pudo imaginar cómo sería la vida sin Diego Pablo Simeone como entrenador del Atlético: "No me imagino un Atlético de Madrid sin Simeone. Vivimos una vida fantástica con el Cholo y Dios quiera que esté aquí durante mucho tiempo. Simeone es para el Atlético el entrenador más importante de la historia".

En cuanto a Suárez, que está callando las bocas que no lo veían haciendo un buen papel como 'colchonero', Enrique Cerezo lo puso en la cúspide del mercado actual.

"Suárez es el mejor '9' que hay en el mercado mundial. Es el mejor del mundo. No hay otro", continuó.

Para terminar, el presidente llamó a la fe para poder pasar de ronda en la Champions League: "La fe siempre está con nosotros y nosotros con la fe. Veremos si tenemos suerte y si las dos cosas se une y podemos hacer que nuestros aficionados nos vean en los cuartos de final".