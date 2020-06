"Suárez está para jugar titular, pero no para todo el partido"

Vuelve LaLiga para el Barça y vuelven las comparecencias de sus integrantes. En la previa del redebut ante el Mallorca, Setién atendió a los medios de forma telemática y fue cuestionado sobre diversos temas.

En el regreso del fútbol a LaLiga en Primera, el entrenador respondió sobre una de las grandes novedades del Barça: Luis Suárez. El uruguayo podría salir de inicio tras haberse recuperado de una grave lesión, según las palabras del cántabro.

"Está para ser titular, pero no para jugar todo el partido. Está en condiciones, pero es lógico que después de cinco meses, necesie algunos partidos para encontrar su mejor versión", aseguró Setién.

Como no podía ser de otro modo, el nombre de Leo Messi fue otro de los temas más esperados. El cántabro habló sobre si dosificará al argentino, del que dijo que está listo para el partido: "Está perfectamente, ha entrenado de forma correcta. Lo veo muy bien".

"Veremos sobre la marcha lo que va pasando. Messi y otros jugadores saben medirse y dosificarse. Si hay algún riesgo, será el primero en decirlo. Me fío en los jugadores, que controlen muy bien las molestias para que no se pierdan cinco o seis partidos. Si se puede descansar un partido y jugar los demás...", argumentó el entrenador 'culé'.

Setién, que reveló que Semedo le pidió perdón tras su escándalo, fue preguntado sobre su opinión sobre el orden de los encuentros de Barça y Madrid: "No sabes cómo influyen, pero puestos a elegir, prefiero jugar antes y hacerlo esperando que pierda el rival. Prefiero jugar antes".

Además, el técnico se refirió a Arthur y Umtiti, dos de los protagonistas requeridos por los periodistas en sus preguntas: "Es cierto que algo hemos hablado con Arthur, pero no demasiado. Lo que se habla ahora afectará en el mercado. Yo tengo claro que los que están en la plantilla cuento con ellos y los necesito a todos porque hay muchos partidos y porque necesito que me ayuden. Sobre las especulaciones, no entro".

"Es el único que ha estado sin entrenar con el grupo. Ha tratado de estar en condiciones. Está bien, pero es lógico que le falte ritmo", dijo acerca del defensa francés.

Ya en materia de partido, Setién se refirió a qué equipo espera encontrar tras tres meses de parón: "No sabría qué decir. El parón nos ha ido bien para matizar cosas, para corregir cosas... Claro que el resto de equipos también han podido disfrutar. Al Mallorca le puede haber ido bien también. Son hipótesis".

"Lo ideal que todos tuviéramos paciencia. Tampoco lo reclamo. Esta situaciones la misma que experimentarán todos los equipos. Nosotros deberemos demostrar si nos hemos aplicado. Solo hemos jugado un partido de entrenamiento, es poco. No tiene nada que ver con el partido contra un equipo que jugará en casa", añadió.

El entrenador azulgrana hizo hincapié en el famoso estilo de juego, un tema siempre candente en 'Can Barça', y los aspectos a limar: "Es verdad, la salida de balón la debemos mejorar. Eso nos ha llevado tiempo y horas de análisis y cómo mejorarlo y al igual que otros aspectos que hemos tratado de mejorar, tanto en defensa como en ataque: Hemos dado un repaso a muchas cosas, que nos hayan ido bien y que hayamos tenido continuidad. Seguro que a todo no nos va a alcanzar".

Por último, se refirió a las opciones de títulos de los 'culés': "Jugar en Lisboa y opciones. Todavía son suposiciones, veremos si se lleva a cabo. Nos perjudicaría un poco jugar contra el Nápoles en campo neutral cuando ellos lo hicieron en el suyo. Pero si es así, lo aceptaremos. En Liga dependemos de nosotros. Nos va a costar sumar todos los puntos. Las opciones son las mismas. Y en Champions, las mismas, pero nosotros tenemos al mejor del mundo".