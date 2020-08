Suárez, muy molesto con Koeman: hablaron durante menos de un minuto

Luis Suárez está muy molesto con Ronald Koeman. El nuevo entrenador del Barcelona le comunicó por teléfono su decisión respecto a su futuro: no cuenta con él. El resultado, según 'COPE', ha sido el enfado del delantero. Cree que se merece otra despedida.

El motivo es que la conversación no duró ni un minuto. El diario 'Sport' explicó que el técnico se limitó a decirle que no contaba con él, su futbolista le respondió que no quería ser un problema para el equipo y no pidió más explicaciones. Sin más, se despidieron.

El motivo de que el uruguayo no esté contento es que cree que no se lo merece, que no son las formas. Ciertamente, lleva en el cuadro azulgrana desde la temporada 2014-15. Suma 283 encuentros -con el Liverpool, acumula 133- y 197 goles con la elástica del cuadro de la Ciudad Condal.

Entiende que esta no es la manera correcta de despedirse. Ya saltó a la palestra hace unas semanas que no tenía pensado marcharse del Barcelona este verano. Con este deseo en su mente y Koeman queriéndole fuera, se antoja un problema para el club: tiene contrato hasta 2021.