"Suárez no está para 90 minutos"

El Barça visita el Sánchez-Pizjuán en la que sin duda será su salida más complicada de aquí a final de Liga. Setién analizó el duelo de forma telemática para los medios.

El técnico cántabro comenzó siendo cuestionado por el duelo en sí. "La realidad es que el Sevilla está haciendo una gran Liga. Está a un buen nivel y teniendo en cuenta el historial con el Barça siempre han sido partidos difíciles", contestó.

"La realidad es que es el tercero, juega en casa y nos va a poner las cosas difícliles. Habrá que estar a un gran nivel para ganar. Vencer no será definitivo, pero será un gran impulso", agregó a su valoración del rival Setién.

La nueva Champions, con el formato de final a ocho, también estuvo sobre la mesa. "El formato es peor para todos. Con dos partidos puedes resolver un accidente y ahora te la juegas. Es lo que ha decidido UEFA y hay que adaptarse. Lo que espero es que contra el Nápoles podamos jugar en casa", valoró.

Cuestionado por las opciones del Barça de ganar la Liga (ahora mismo depende de sí mismo y eso equivale a ganarlo todo), Setién se mostró optimista. "Por supuesto que veo capaz al equipo. No es probable, pero es capaz", dijo.

"Es complicado ganar y hacerlo bien todos los partidos. La realidad es que llevamos seis goles a favor y cero en contra en dos partidos y la perspectiva es buena, mejor que la de todos nuestros rivales", apuntó también.

Hubo que hablar de las bajas, como la de Sergi Roberto, descartado para el duelo. "Ha sido una pena. No esperábamos perderlo. Vamos a ver cómo evoluciona", respondió.

"A la medida que soporte el dolor se incorporará. Ante el Leganés aguantó y ahora veremos la evolución. De Jong tenía unas molestias que no desparecen y preferimos que descanse", añadió.

También fue consultado por Luis Suárez, cuya pasada lesión aún preocupa. "La realidad es que va cogiendo minutos, pero hay poco descanso. Necesita un proceso y hay que ver. Tengo que hablar con él y ver qué decidimos. Para 90 minutos no está", aseguró Setién, sobre el ariete charrúa.

Y sobre Arthur y su complicado papel en el futuro del equipo. "No he hablado nada con él. Esto no es un tema que me preocupe. Me interesa que esté metido. Lo necesitamos al 100%. Hay que pensar en lo que nos queda", se limitó a contestar Setién.

También hubo pregunta acerca del eterno rival. Pregunta que Setién trató de equivar. "Todos hemos visto las sorpresas que da el fútbol. Nadie está exento de ello. Hay que pensar en cada partido y tratar de mantener la ventaja. Nosotros dependemos de nosotros y eso no le pasa a nuestros rivales", dijo, sobre el Madrid-Valencia.

El Sevilla es de esos equipos que sale a sorprender. Setién dijo estar prevenido. "La concentración defensiva es clave, hay que mantenerla siempre. Puedes perder en el minuto 1 o en el 90'. Es difícil que no te lleguen", explicó.

"Contra el Leganés no tuvimos presencia en su área, pero tuvimos muchas opciones. Jugamos 65 minutos en su campo. Los rivales van a tener sus opciones. Eso es difícil de evitar", apuntó también el cántabro.

La Champions volvió a tener protagonismo en la rueda de prensa. Setién dijo esperar poder jugar contra el Nápoles en casa. "Espero poder jugar casa, evidentemente. La ventaja sería muy grande para el rival", contestó.

Y también habló de Messi, quien está a un tanto de los 700 como profesional (descontando los marcados en el filial, pues fueron en Segunda B). "¿Qué vamos a hablar de él?", respondió entre risas.

"Nos vendría bien que lo consiguiera esta jornada. Son cifras que están al alcance de los elegidos. Ojalá meta muchos más", apuntó también, al respecto del argentino.

Visitará el Sánchez-Pizjuán a puerta cerrada, algo que le favorecerá a su equipo. "Es posible que nos benficie. Hay momentos que depende de cómo vaya el partido y la exigencia que impone el público a sus equipos. La realidad es que allí aprietan mucho... nos puede benficiar la puerta cerrada", valoró.

Insitió en pedir paciencia con Ansu Fati. "Lo vamos a gestionar como hasta ahora. Afortunadamente está mejor de sus problemas, pero es un chaval de 17 años que hay que gestionar. Al igual que otros jugadores está en la plantilla. En principio se le gestiona como hasta ahora para que dé el rendimiento que ha dado", explicó

"Ansu, Griezmann y Braithwaite son jugadores diferentes que nos dan cosas muy distintas. Son tres buenos jugadores que tenemos la suerte de tener y que aprovechamos cuando podemos. Los tres son muy buenos", añadió, al respecto de la competencia en el tercio ofensivo.

Cuestionado por Messi de nuevo, acerca de haberle hecho jugar los dos anteriores partidos completos, Setién dijo que el argentino sabe lo que hace. "Indiscutiblemente un jugador que lleva 14 años jugando tiene un conocimento profundo de su cuerpo", respondió.

"Eso nos ha pasado a todos los que hemos prolongado la carrera deportiva. A base de jugar la experiencia te dice qué cargas de trabajo necesitas. Hay que controlar las ganas y las necesidades. Tenemos tres o cuatro jugadores que tienen ese conocimiento y estamos tranquilos", dijo también.

Destacó la polivalencia de Griezmann. "Es un jugador con tendencia en venirse a dentro, pero es un jugador que se puede adaptar. Nunca le proponemos que juegue en banda sólo. Es otro perfil que nos da mucho por dentro con sus desmarques, rupturas, apoyos...", comentó.

Y se cuidó de dar esperanzas al respecto de la reaparición de Dembélé. "Cada vez está mejor. Lleva una evolución correcta y esperaremos a ver cuando salte al campo con el grupo, pero todavía queda para eso", contestó.

Sobre lo que no quiso pronunciarse es acerca de la enfermedad de Unzué. "Hasta que él no diga nada, me mantengo cauto y no tengo nada que decir", se limitó a responder el técnico cántabro.

Volvió a la palestra el Sevilla. "Es un partido más, que será muy importante y lo que quiero es ganar el partido porque nos va a acercar al título y es un campo difícil donde si lo hacemos será un impulso a nuestra confianza", insistió Setién.

Y también la Champions, a raíz de la Coppa conquistada por el Nápoles, su rival de octavos. "Queda mucho. Ayer hizo un buen partido. Es un gran equipo y no va ser fácil. Queda mucho hasta ese día y muchas cosas en las que pensar antes", dijo.

También fue cuestionado por Riqui Puig, cuyo cuarto de hora ante el Leganés fue digno de elogio. "El otro día lo hizo muy bien fue una pena que no marcara. Entrena bien, tiene actitud e intenamos que lo haga bien", explicó.

"Eso lo tendré en cuenta para el futuro, lo que no sé es cuándo. Su recorrido es bueno. Si hace lo que hizo el otro día tendrá más minutos", añadió el técnico azulgrana, abriendo la puerta del primer equipo al canterano.

Y acabó dando sus claves para el partido de este viernes. "Es un equipo constante, de los más poderosos del campeonato. Cuando tiene que atacar lo hace bien, con los centros...", valoró.

"A balón parado también es fuerte. Cuando tiene que defenderse lo hace con solvencia. También tiene debilidades que trataremos de explotar", añadió Setién, para finalizar.