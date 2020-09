"¿Suárez? Parece que he sido el malo de la película, pero no ha sido solo cosa mía"

Ronald Koeman pasó por sala de prensa para hablar del estreno en Liga del Barcelona contra el Villarreal. En su comparecencia, uno de los temas candentes fue la salida de Luis Suárez y las conflictivas palabras de Leo Messi.

"Es normal que Messi esté triste cuando un amigo suyo se va del club. Pero Leo ha sido un ejemplo para todos en los entrenamientos y en los partidos. Ni un día he visto una sesión en la que no esté listo. Ha demostrado un gran compromiso, no tengo ninguna duda sobre él en este sentido", explicó.

Sobre la turbulenta salida del delantero urugayo, finalmente al Atlético Koeman se mostró molesto porque se le ha puesto como el único responsable. "Parece que yo he sido el malo de esta película, pero detrás de mi llamada a Luis Suárez he demostrado respeto por él como persona y como jugador".

"Le dije que si se quedaba tendría complicado jugar, pero que si se quedara sería uno más. Antes de firmar el club ya había tomado algunas decisiones y yo he apoyado estas decisiones. No es solo una cuestión mía", añadió el técnico neerlandés.

Además, no quiso detallar más sobre otras posibles marchas: "Siempre es importante hablar sobre los jugadores que están y no de los que faltan. Pueden salir más futbolistas, pero debemos centrarnos en los que tenemos. Estamos listos para el inicio de LaLiga, que es complicado. Va a ser muy duro, pero ya veremos qué pasa con los jugadores".

Misticismo también en cuanto a llegadas. "Nada está descartado, pero solo hablo de los jugadores que están. No puedo hablar de posibles fichajes", dijo Koeman, que aun así aseguró que los cambios respecto al juego sí son palpables, pero pidió tiempo para hablar de más fichajes.

"El juego va a ser diferente, el sistema va a ser diferente, la presión al contrario también. En nombres y jugadores hay que esperar. Hay dos semanas más. Esta pregunta está bien hecha, pero a partir del 5 de octubre, cuando no haya más fichajes, podré responder", espetó Koeman.

"Siempre he dicho que buscamos jugadores para mejorar al equipo, hay que entender también que el tema económico es muy complicado, y puede ser que lo que yo quiera como entrenador no sea posible desde la parte financiera. Pero yo sabía esto y si me quedo con estos jugadores trabajaremos durísimo para lograr lo que queremos", amplió.

¿Le molestaría que no llegará al final un '9' por Suárez?: "Tenemos jugadores de mucha calidad arriba, algunos como Ansu Fati, que es muy joven, de solo 17 años, y tiene un gran talento. Por ejemplo también tenemos a Dembélé, que estuvo lesionado y necesita seguir evolucionando, pero está muy bien. Tenemos muchas opciones y tenemos que ver cuál es el mejor ataque que podemos poner. Si el equipo se queda así tendremos que aceptarlo".

En lo deportivo...

Entrando en lo meramente deportivo, Ronald Koeman apenas recibió preguntas sobre el Villarreal. Aun así, se mostró contento con la pretemporada. "Puede ser que los partidos oficiales sean diferentes, pero estamos preparados. Hemos hecho un buen trabajo estas semanas", señaló el neerlandés, que continuó: "Estamos preparados. Claro que nos falta ritmo de partidos, pero para conseguirlo hay que jugar. Debemos poner energía en las cosas que tienes en tus manos. Lo que venga de fuera no nos interesa".

"Es normal que tengamos que mejorar cosas. En defensa hay que saber el equipo con el que vamos a jugar, con un esquema distinto al de años anteriores. Queremos presionar arriba y no estar tan abajo y eso es un cambio radical. Cuesta cambiar cosas, necesitamos tiempo, pero en los últimos amistosos hemos visto a un equipo con mejor ritmo de balón. Contra el Elche robamos muchísimo, nos juntamos cuando no tuvimos balón y supimos presionar para robar lo antes posible", explicó sobre el trabajo atrás del Barça.

"Tenemos gente con mucha calidad arriba, vamos a tener muchos partidos. Esta semana ya vamos a tener tres y cualquiera de los de arriba puede jugar. Necesitaremos cambiar para que haya gente fresca y tenemos muchas variantes para la parte de arriba. Eso es muy bueno", continuó sobre las variantes arriba.

Los nombres propios de Koeman

Por otra parte, Ronald Koeman abordó varios nombres propios, empezando por el de Coutinho: "Hay que poner a cada jugador en su mejor posición y Philippe puede jugar de '10', con mucha libertad en banda izquierda jugando hacia dentro y su mayor peligro es arriba. Claro que es alguien al que le gusta ayudar defensivamente incluso en esa posición, pero sobre todo debemos intentar que muestre su calidad de cara al contrario. Tiene un buen tiro, hace buenas jugadas, bien en el espacio, en el pase... Me gusta Coutinho y ojalá triunfe en el Barça esta temporada".

Para Ansu Fati, elogios: "Si Luis Enrique le ha escogido para la Selección es porque lo está haciendo bien. Su rendimiento a su edad es impresionante, es increíble que ya tenga nivel para jugar en el primer equipo del Barcelona".

Y sobre los jóvenes: "Los jóvenes tienen que jugar partidos. Si no puede ser con el primer equipo, tiene que ser con el Barcelona B. Si Riqui o Aleñá deciden quedarse van a tener oportunidades y entrenamientos para demostrar. Depende del rendimiento".

"En el caso de Riqui Puig, hay mucha competencia en su posición. No es verdad que no cuente con él porque estará en la lista de convocados. No es tema de dorsal", añadió.

También se le cuestionó por Ter Stegen y Neto: "Marc está lesionado y no sé cuánto tiempo estará fuera. Está trabajando y le faltan un par de semanas más. Estoy muy contento con Neto, es un muy buen portero, y además tenemos a otros dos jóvenes que pueden aprender para ser el portero del futuro del Barça y estoy muy contento con ellos".

"No puedo contestar a toda la gente que me critica"

Koeman analizó cómo han sido estas semanas en el Barça y la presión a la que está sometido: "Todos los entrenadores del Barcelona te dirán que nunca han tenido un día tranquilo. Sabía que si teníamos que hacer cambio habría gente en contra y gente a favor. Estoy en el club más importante del mundo y siempre hay mucha expectación. Ojalá tengamos un poco más de tranquilidad".

"No puedo contestar a toda la gente que me critique. Lo que tengo que hacer es dirigir a un equipo y que gane partidos. Eso es lo que está en mis manos. En lo demás no tengo que gastar energía", continuó Koeman, que pasa de la placidez de la Selección de Países Bajos al banquillo del Camp Nou.

"Todos sabemos que en España muchas cosas son diferentes. Hay muchísima más prensa, mucho más interes y es diferente. Esto demuestra dónde estás y dónde trabajas, en el club más importante del mundo, y siempre hay rumores. Esto lo he vivido como jugador. Ser entrenador es diferente, tienes mucha más responsabilidad, pero si hay problemas hay que hablarlos", dijo el neerlandés sobre la presión de estar en el Barça.

Y por último, abordó cómo han cambiado las cosas desde su etapa como futbolista: "El mundo del fútbol ha ido a más con las televisiones, marketing y mucho más. Entonces, lo de alrededor es mucho más importante ahora y sabemos que siempre hay opiniones a favor o en contra del club, del presidente, del entrenador o los jugadores. Hay que aceptarlo, aunque a veces quieres trabajar y como hoy vienes a rueda de prensa y hay más preguntas sobre otros temas que sobre el partido".