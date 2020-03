Suárez pasa revista: Messi, Abidal, Anfield...

La lesión ha permitido a Luis Suárez tener tiempo para reflexionar sobre su futuro, lo que ha pasado en las últimas ediciones de la Champions League y sobre la propia plantilla.

El Barcelona fichó a Martin Braithwaite una vez se lesionó Ousmane Dembélé. La carga de partidos en hombres de la importancia de Luis Suárez o Leo Messi ha hecho que, en determinadas ocasiones, faltase un delantero.

Suárez, en una entrevista en 'RAC1', aseguró que, si de él hubiese dependido, habría fichado a otro ariete para darle descanso. Y es que la importancia del uruguayo es tal que el conjunto azulgrana bajó sus prestaciones cuando se lesionó el charrúa.

"A mí no me hicieron caso. Si hubiese sido por los jugadores, hace tiempo que habría llegado otro nueve. Vengo diciendo que sería bueno que llegara otro delantero. Uno joven para que aprendiera, para que aceptara el rol, que estuviera listo para cuando yo me marchara del club", dijo Suárez sobre ello, a la vez que explicó que tiene una cláusula de renovación automática en su contrato.

El uruguayo dejó un nombre sobre la mesa, el de Lautaro Martínez. "Sí, puede tener mi perfil por el nivel que viene demostrando en el Inter y con Argentina. Creo que tiene muchísimas condiciones. Es un jugador que lo está haciendo a gran nivel", aseguró el jugador del Barcelona.

Martin Braithwaite es el delantero llegado tras la lesión de Dembélé. "Creo que Martin, y lo hablamos con compañeros, va a sorprender. Mucha gente solo se fija que viene del Leganés, pero tiene un gran currículum con la Selección. Tiene las condiciones para hacer mi rol, porque hoy en dia no tenemos un '9' fijo. Griezmann no lo es, y eso perjudicaba al equipo", explicó.

Messi y Abidal

Fueron varios temas más los tratados por el delantero del Barcelona. Entre ellos se encuentra el futuro de Leo Messi y los problemas de la plantilla con Abidal. "Espero que Leo siga, pero es entendible que se hable sobre su futuro. Creo que aquí está demasiado feliz y si el club arma un equipo competitivo, se va a quedar toda la vida", aseveró.

Sobre la polémica entre Abidal y la plantilla, Suárez fue tajante: "Molesta si alguien del club dice que los jugadores nos cargamos al entrenador. Te duele que se diga que la exigencia no era buena y más él que ha sido jugador y sabe cómo se siente el futbolista cuando se le ataca".

"No es que la relación con la directiva sea mala. Busquets dijo que la plantilla es corta por las sanciones y lesiones, no por la planificación. Nosotros sabemos internamiente lo que está pasando en el club, pero tampoco nos tenemos que hacer cargo ni de las deciones técnicas ni con lo de internet", añadió Suárez.

Eliminaciones en Champions

El Barcelona ha caído en dos ocasiones eliminado de forma flagrante en Champions League, y Suárez quiso hablar sobre ello. "Hay que tener más recursos, más variantes. El equipo llegó con los once titulares y uno o dos jugadores. Y si ves otras plantillas, tienen cuatro o cinco jugadores de gran nivel que pueden salir", aseveró.

"No entramos como tenemos que entrar, y esa es la realidad. No solamente viene de Liverpool y Roma. Viene de París, de Turín. El autoconvencerse de que estás por encima del rival ya no vale hoy en día", sentenció.