Suárez volvió a perder ante el Madrid... ¡más de tres años después!

El Atlético de Madrid no dio la talla en el Alfredo Di Stéfano y sumó su primera derrota en esta Liga al ser superado de manera clara por un Real Madrid (2-0) que vuelve a engancharse a la pelea por la competición de la regularidad.

Los futbolistas del Cholo Simeone estuvieron a un nivel muy lejano al mostrado hasta el momento, especialmente un Luis Suárez que tuvo su peor noche a nivel individual desde que viste la camiseta rojiblanca.

El jugador 'colchonero' se mostró muy poco participativo y pasó totalmente desapercibido en un encuentro que puso fin a su idilio con el conjunto 'merengue', al que le tenía tomada la medida.

Y es que Luis Suárez acumulaba un total de siete encuentros sin conocer la derrota frente al cuadro blanco. En esa seguidilla de duelos, el charrúa cosechó cuatro triunfos y tres empates con la elástica del FC Barcelona.

Además de caer frente al Real Madrid, cosa que no hacía a título personal desde 2017, el '9' no pudo seguir engrosando su cuenta particular de goles frente al 13 veces campeón de Europa, que había sufrido de lo lindo al uruguayo.

De hecho, Luis Suárez había logrado la friolera de once goles en los 16 encuentros en los que se midió al Madrid cuando militaba en el Barça. Un gran dato que no pudo prolongar en su primer derbi como rojiblanco.