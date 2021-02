Suben el precio a Haaland: la cláusula es de 100 'kilos'

El Madrid lleva tiempo soñando con el fichaje de Haaland. El atacante del Borussia Dortmund gusta y mucho en el Bernabéu.

Desde hace un año, los 'merengues' le siguen la pista. Los medios revelaron en su día que, si el Madrid quería ficharlo, podría hacerlo a partir de junio de 2021 por 75 millones. Así venía estipulado en una supuesta cláusula en su contrato.

'Bild', sin embargo, afirma que su precio sería mayor. Asegura el rotativo alemán que, efectivamente, esa cláusula existe, pero que, para llevárselo, quien lo quiera tendrá que ofrecer al menos 100 'kilos' por él.

Y no solo afectaría en ese sentido. Según 'Bild', esa cláusula no entraría en vigor hasta 2022, por lo que este año esa cifra no serviría de nada.

Independientemente de esta cláusula, lo que está claro es que Haaland está llamado a ser uno de los protagonistas del verano. Media Europa lo querría en sus filas. Solo falta por ver si alguno de los grandes se decide a intentar su fichaje.

En el Bernabéu, según las últimas informaciones, el noruego le habría ganado la partida a Mbappé y es el favorito para reforzar el ataque. Y el noruego está encantado con el interés que despierta en la 'Casa Blanca'. "Siempre es bonito que se fijen en ti...", dijo cuando le preguntaron por ese seguimiento del conjunto blanco.