"Subí como siete kilos y no quería saber nada"

No hay más ilusión para un futbolista que representar a tu país en una Copa del Mundo. Cardona, que se veía en el Mundial 2018, no entró en la lista y habló de la depresión que atravesó debido a su ausencia.

Chris Méndez, en su canal de Youtube 'Liderazgo Sin Censura', habló con el colombiano de ese tema y otros más: su fe en Dios, las críticas...

"Lo más duro que me ha pasado en mi vida fue lo del Mundial porque en su momento me dijeron muchas cosas, personas que en su momento las consideraba importantes para mi carrera y mi vida en ese tiempo y cuando de pronto recibo la llamada de que no iba a ir al Mundial... Nunca se me va a olvidar", empezó diciendo el futbolista.

"Yo iba en el carro, recibí la llamada y hubo un momento en que el carro se fue solo porque sentí un vacío en mi corazón. Cuando llegué a la casa yo me hice el fuerte, pero cuando vi el primer partido del Mundial, mi vida dio un giro", añadió.

Y el no estar en Rusia, le acabó generando una depresión que le llevó a engordar: "Subí como siete kilos. Cuando llegué a Boca, que me tocaba presentarme después de la pretemporada, después del Mundial, veía que mis compañeros lo jugaron... yo no quería saber nada con jugar. Tuve problemas también con mi familia porque me aislé y pensé solamente en mí, entré en una burbuja, pero siento que eso al final me ayudó a pensar qué quería para mi vida".

Pero al final, Cardona consiguió salir del bucle. "Fue algo duro, pero que al final me ayudó. Estaba solo en un departamento y no tenía a nadie. Yo tiré todo porque no quería jugar, pensé que mi vida se había derrumbado. Cuando volví a estar con mi familia recuperé esa confianza y volvió a transformar mi vida", concluyó.