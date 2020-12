"Sueño con ganar la Champions con el Barça con once jugadores de La Masia"

El precandidato a la presidencia del Barcelona, Xavier Vilajoana, ofreció su opinión a 'Sport' sobre la posibilidad de que Neymar regrese al Camp Nou el próximo verano y su primer gran objetivo si consigue ganar las elecciones.

Y ese no es otro que levantar la Champions League como presidente del Barça. "Es un trofeo que no he tenido cerca, pero sueño en conseguirla emulando aquel partido frente al Levante, en que los once jugadores eran de La Masia. Estoy convencido de le que puedo dar once nombres de jugadores de La Masia que pueden estar consolidados en el primer equipo de aquí a tres o cuatro años", declaró.

Sobre si llevará a un nuevo entrenador al Camp Nou si gana las elecciones, explicó: "Es la primera vez que se celebran elecciones a mitad de temporada. Eso implica que hay algunas decisiones que se deben tomar muy rápido, pero también otras que pueden esperar hasta final de temporada. A nivel deportivo, hay que darle confianza a Koeman. Con la secretaría técnica, lo mismo, aunque no estaría de más tener presente que, a diferencia del mercado de invierno que cerrará a finales de enero, el mercado de la cantera nunca se cierra, y en eso hay que trabajar".

Además, fue cuestionado sobre la salida de Pep Segura: "Convencí al presidente y al vicepresidente deportivo de que la separación entre futbol formativo amateur y futbol formativo profesional no tenía ningún sentido. El fútbol base debía ser único, y fuera de la influencia del secretario técnico del primer equipo. La figura de un secretario técnico de un club como el Barça es voluble, depende mucho de los resultados, y en mi opinión el fútbol formativo no puede, de ninguna manera, ser resultadista".