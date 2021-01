"Sueño con jugar en el Barça desde que era un niño"

Florian Wirtz solo tiene 17 años, pero ya sueña con vestir la camiseta del Barcelona. El joven jugador alemán del Bayer Leverkusen así lo reconoció en unas declaraciones ofrecidas al diario 'Sport Bild'.

La joven estrella del conjunto germano sueña con una carrera cargada de éxitos en el conjunto azulgrana: "De pequeño, siempre quise jugar en el Barcelona. Eso no ha cambiado, pero todavía tengo algo de tiempo hasta conseguirlo".

Unas palabras que llegan justo después de renovar su contrato con el Leverkusen hasta junio de 2023, club con el que ya ha celebrado seis tantos en 28 partidos oficiales. En lo que va de temporada, ha regalado seis asistencias y ha anotado cinco dianas en 19 encuentros.

Cifras que han despertado el interés de diversos clubes europeos, aunque Wirtz, por ahora, solo tenga ojos para su Bayer. Además, el internacional alemán Sub 21 no considera imposible su participación en la Eurocopa de este verano: "No estoy seguro de que pueda dejar que ese sueño se materialice todavía. Pero los últimos meses me demostraron que no se pueden planear muchas cosas".

En cuanto a su futuro como jugador profesional, Wirtz no dudó en reconocer que espera seguir los pasos de Kai Havertz, quien dejó el Leverkusen al final de la temporada pasada para fichar por el Chelsea.

"Es un incentivo para mí intentar ser mejor que Kai. Siempre quiero ser el mejor y odio perder. En los entrenamientos, copié de él cómo actuar frente a la portería y cómo juega en los espacios", añadió el mediapunta alemán.