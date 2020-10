"Sueño con marcar otro gol a los ingleses con la mano derecha"

El 30 de octubre, una de las mayores leyendas de la historia del fútbol cumplirá 60 años. Con motivo de este acontecimiento, 'France Football' ha entrevistado a Maradona, que ha repasado algunos temas en un extracto de esa charla.

"Sueño con poder marcar otro gol para los ingleses... ¡esta vez con la mano derecha!", declaró Maradona entre risas al hacer alusión a un bonito regalo de cumpleaños.

Por otro lado, recordó la vez que estuvo a punto de fichar por el Olympique de Marsella: "Los dirigentes del club se pusieron en contacto conmigo y me ofrecieron doblar mi salario. Estaba jugando en Nápoles en ese momento y el presidente (Corrado) Ferlaino me dijo que si ganábamos la Copa de Europa (la Copa de la UEFA ganada contra el VfB Stuttgart), me dejaría ir".

Y añadió sobre el asunto: "Bernard Tapie (entonces presidente de OM) y Míchel Hidalgo (su mánager deportivo) incluso vinieron a verme hasta Italia para hacerme una propuesta y para que lo discutamos todos juntos. Una vez que regresé a Nápoles (la reunión tuvo lugar en Milán), le dije a Ferlaino: "Gracias presidente por todos estos hermosos años, me voy". En ese momento, comenzó a hacerse el tonto, como si no entendiera, y retrocedió. Fin de la historia".

A partir de este miércoles estará disponible la revista de 'France Football' con la entrevista completa, en la que también señala que Messi y Cristiano "están muy por encima de los demás". "No veo a nadie acercándose a ellos. Ni uno solo logra la mitad de lo que hace", concluyó.