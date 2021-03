El internacional español Brais Méndez explicó que una de las claves para que esté ofreciendo su mejor nivel ha sido la "confianza" del técnico argentino Eduardo Coudet, quien apostó por él "decididamente" desde su llegada al banquillo de Balaídos.

"Cuando llegó habló conmigo, me dijo que quería que fuese yo y que disfrutara en el campo porque tenía su confianza. Y eso me ayudó muchísimo porque no estaba pasando por mi mejor momento", comentó el centrocampista, quien reconoce que lo pasó "bastante mal" en 2020.

El canterano va camino de firmar sus mejores números desde que subió al primer equipo de la mano de Juan Carlos Unzué, e incluso podría superar los registros del curso 2018-19, que cerró con 31 partidos jugados en LaLiga -2.351 minutos-, seis goles y la llamada del seleccionador Luis Enrique Martínez.

"Sueño con volver a la Selección, pero tampoco es algo que tenga en la mente. Me centro en seguir mejorando, en no volver a cometer el mismo error que antes", apuntó Brais, que ya suma cinco tantos en este campeonato, todos ellos con Coudet como técnico.

"Me gusta llegar desde segunda línea, es una faceta que quizás no se me conocía, pero yo sé que la tengo y me gusta. Llego con ganas y ambición para meter goles", subrayó el centrocampista, para quien el cambio de entrenador ha sido "clave" para el resurgir celeste.

"La clasificación así lo dice: cuando llegó. estábamos en descenso y. ahora. mucho más tranquilos. Su idea es diferente a la del anterior entrenador, ni mejor ni peor, y nos va mejor", puntualizó.