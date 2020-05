"Sufrí más en Múnich que en Anfield"

El Atlético de Madrid fue capaz de eliminar al campeón de Europa en el que fue el último partido antes del parón. Saúl, uno de los protagonistas, recordó aquella noche.

Con motivo del Día de la Enfermería, el jugador 'colchonero' conversó con una enfermera y voluntaria en el Atlético de Madrid. Ahí confesó que no fue en Anfield donde peor lo ha pasado.

"Anfield fue un partido muy complicado, es algo que ya sabíamos, pero no es el que más he sufrido dentro del campo. En Múnich sí que lo pasé realmente mal. Me decía que no salíamos vivos", explicó.

Saúl confesó que en Anfield "tenía confianza en el equipo". "Es verdad que al principio no tuvimos tantas ocasiones, pero vimos que cuando metieron el primer gol venían a por nosotros y teníamos espacio para hacerles daño", aseveró.

"Habla muy bien de todo el equipo porque no marcamos la diferencia los que salimos de inicio, sino los que entraron desde el banquillo. Es la lección de pensar en un colectivo por encima de lo personal", afirmó.

Saúl pidió un consejo a la enfermera de cara a esta crisis sanitaria. "En primer lugar tiene que haber responsabilidad. Hay que tener en mente lo que pasa, asumirlo, ser conscientes de lo que hay y, en base a eso, ser responsables", firmó.