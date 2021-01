"Sufrí un ataque de ansiedad por un fallo, no podía respirar"

Esther Martín-Pozuelo, la que fuera futbolista del CD Tacón antes de fichar por el Valencia Femenino, cuenta en el documental 'Un sueño Real' el duro momento que vivió en el conjunto blanco.

Durante el Tacón-Madrid CFF disputado el 29 de septiembre de 2019, Esther cometió penalti por mano: "Me caigo al suelo, no le puedo dar con la cabeza y al final meto la mano. Nos meten el gol y a los dos minutos nos meten otro. Al final, la presión me afecta demasiado, sufro un ataque de ansiedad a los 15 minutos, no podía respirar".

"Llega el descanso y me voy directamente con el psicólogo porque no podía respirar. En el campo estaba corriendo y me ahogaba. Le dije a David Aznar que estaba bien, pero no lo estaba", añadió.

Esa fue la primera vez que la jugadora española sufrió un ataque de ansiedad: "Me supera la presión, la situación, el tener tu sueño tan cerca y de repente no estar a la altura. Entras en bucle y dices: 'Es que no valgo para nada".

Esther no volvió a ser titular en Liga con el Tacón hasta el 26 de enero. En la siguiente jornada, recibieron, precisamente, al Madrid CFF en su feudo, encuentro que le sirvió a Esther para salir del pozo.

"Llevaba meses sin jugar y me entran las dudas, la incertidumbre. Y decidí decirles a Jessica Martínez y Asllani que la falta la tiro yo", recordó en el documental una Esther que respiró aliviada después de que el balón entrara en la portería.

"Te das cuenta de todo lo mal que lo has pasado, todo el sufrimiento, el sacrificio, los días sin dormir, las noches llorando... merecen la pena. Vuelvo a ser la Esther de siempre", sentenció la jugadora española.