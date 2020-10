"Sufrimos, pero son tres victorias y un empate, ¿qué más voy a pedir?"

El Madrid ganó pero sufrió. Y Zidane no lo negó, aunque el francés quiso resaltar lo positivo del partido. Esa misma línea siguió con Vinicius, al que prefirió destacar por su gol que por su clamoroso fallo.

"Ha metido. ¿Qué le voy a pedir? Él intenta trabajar, intenta mejorar cada vez que puede. Hoy ay que estar contento. No voy a hablar de un fallo, quiero hablar de lo positivo, de su gol, que ha sido bonito", dijo.

El galo no negó el sufrimiento de su equipo en la segunda mitad: "Ha sido un partido sufrido. Tuvimos ocasiones en la segunda parte para matarlo, el partido hubiera sido diferente. Hemos sufrido mucho porque ellos también han tenido ocasiones. Entramos muy bien en el partido".

"Nosotros hemos conseguido dos o tres ocasiones en la segunda parte. Queríamos seguir presionando arriba y salieron de nuestra presión. Hay que estar orgullosos y contentos de lo que hicieron los chicos. Son tres victorias y un empate en tres partidos, ¿qué más voy a pedir? Me habría gustado meter antes el segundo, porque hemos tenido ocasiones y si tú metes cambia el partido", ahondó en su análisis.

Zidane también se refirió a la falta de gol: "No me preocupa. Al final acaba de empezar la temporada. Cuando no estás bien los 90 minutos, el problema es sumar y hemos sumado. Courtois es parte del equipo, nos ha salvado y eso es lo que un portero quiere hacer, salvar de vez en cuando al equipo. Hemos tenido ocasiones, creamos y eso es bueno. Vamos a intentar que nuestra portería sufra menos".

El técnico se refirió al aspecto físico y a la reacción del Levante, algo que unió: "En nuestra presión en la segunda parte, salieron de ella. Tenemos que ver el partido completo. Igual físicamente no llegas. El rival mete un poco más de energía y tiene dos o tres ocasiones. Me voy muy contento al parón. El equipo está trabajando bien, junto, queriendo demostrar".

Por último, reconoció una mejor primera parte y destacó otros aspectos a mejorar: Contento por la primera parte, pero el partido son 90 minutos. Es principio de temporada y sabemos que nos falta algo, ofensiva y defensivamente. No jugando perfectamente, sumamos. Falta regularidad. Estoy contento con el esfuerzo, lo han dado todo. Yo lo hemos visto contra este mismo rival. Tienen momentos buenos que debes contener".